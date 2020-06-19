Artvin'de JASAT ekipleri 6 yıldır aranan kişiyi yakaladı

Artvin'de JASAT ekiplerince yapılan operasyonda 6 yıldır hakkında yakalama kararı ve 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ArtvinBorçka İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince icra edilen operasyon ile hakkında 6 farklı suç “Örgütlü suç kapsamında 4 ayrı tehdit, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma” kaydı nedeniyle 6 yıldır hakkında yakalamaarama kararı ve toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Y.B. Borçka ilçesinin Şerefiye köyünde gizlendiği evde yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak Artvin Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.