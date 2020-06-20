Şavşat'a 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

<br>Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Arvin), (DHA)- ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında ev, kullanılmaz hale geldi.<br>İlçeye bağlı Ciritdüzü köyünde, Faruk Güney'e ait 2 katlı ahşap evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenler ev sakinleri, kendilerini dışarı atıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.<br>'KENDİMİZİ ZOR KURTARDIK'<br>Yangında son anda kurtaran Alim Çelik, yaşadıklarını anlatarak, "Eve daha yeni girdik. Bir şeyler pişirmek için fırını yakmak istediğimizde anında ateş çıktı. Ne olduğunu anlamadık. Alevler aniden evin tamamını sardı. Kendimizi zor kurtardık" dedi.<br>'GELDİĞİMİZDE EV YANMIŞTI'<br>Köylü Erkan Evbaşı, alevlerin diğer ahşap evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle önlendiğini söyleyerek, "Ev sahibi İstanbul'da oturuyor. Enişteleri de gurbetten yeni geldi. Bizler camiden yapılan anons ile duyduk geldik. Geldiğimizde yangın evin tamamını sarmış, ev yanmıştı. Olay yerine gelen itfaiye yangının diğer evlere sıçramasını önledi" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA<br>2020-06-20 18:48:59<br>

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