Artvinli işletmecinin ağaç sevgisi görenleri şaşkına çeviriyor 200 yıllık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı ağacın içinde kalacak şekilde inşa etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvinli işletmecinin ağaç sevgisi görenleri şaşkına çeviriyor 200 yıllık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı ağacın içinde kalacak şekilde inşa etti

İHA

Artvinli işletmecinin ağaç sevgisi görenleri şaşkına çeviriyor 200 yıllık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı ağacın içinde kalacak şekilde inşa etti

Artvin’in Şavşat ilçesinde 26 yıldır işletmecilik yapan Mete Cem Çelik, 200 yıllık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı ağacın içinde kalacak şekilde inşa etti.
Şavşat’ın Kocabey köyünde otel ve restoran işletmeciliği yapan Met Cem Çelik, 26 yıl önce kendisine ait arazide restoran yapmak istedi. Arazisinin ortasında bulunan 200 yıllık armut ağacını kesmeye kıyamayan Çelik, inşaatı yapan ustalarla görüşerek restorana ağacı dahil etti. 20 metre yüksekliğinde 90 santimetre çapında olan ağacın gövdesi restoranın içinde kalırken, dalları ise çatısından yer alıyor.
İşletme sahibi Mete Cem Çelik yaptığı konuşmada, “tesisi projelendirirken arsamızda yaklaşık 200 yıllık bir armut ağacı vardı. Onu kesmeden restoranın içine dahil etmeyi düşündük ve öylede yaptık. Armut ağacını işletmenin içinde bıraktık ve çatıdan çıkardık. Armut ağacı büyümeye meyvelerini vermeye devam etti. Etrafımız ağaçlarla çevrili, isteseydik keserdik. Fakat ağacın yaşlı olması, tarihinin derin olması onu korumayı düşündük, oda buraya egzotik bir hava kattı. Gelen misafirlerimiz hayrete düşüyorlar. Memnun oluyorlar bize teşekkür ediyorlar ağacı koruduğumuz için” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şavşat'a 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Şavşat'a 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X