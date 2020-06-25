'Şair ceketli çocuk' Kazım Koyuncu ölümünün 15. yılında mezarı başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Şair ceketli çocuk' Kazım Koyuncu ölümünün 15. yılında mezarı başında anıldı

İHA

'Şair ceketli çocuk' lakaplı Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 15. yılında Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı. Koyuncu'nun ailesinin isteği üzerine bu yıl anma programı Korona virüs salgını nedeniyle sade bir şekilde gerçekleşti.

'Şair ceketli çocuk' Kazım Koyuncu ölümünün 15. yılında mezarı başında anıldı

'Şair ceketli çocuk' lakaplı Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 15. yılında Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı. Koyuncu’nun ailesinin isteği üzerine bu yıl anma programı Korona virüs salgını nedeniyle sade bir şekilde gerçekleşti.
33 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu için her yıl 25 Haziran tarihinde Artvin'in Hopa ilçesi Yeşilköy köyünde anma programı düzenleniyor. Pandemi dolayısıyla Koyuncu’nun ailesi bu yıl tören istemedi. Buna rağmen çok sayıda hayranı ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret ederken, ziyaret edenler arasında müzisyen kardeşi Niyazi Koyuncu ve ailesi de yer aldı.
Niyazi Koyuncu burada yaptığı açıklamada, "Bu gün ölümünün 15. yılı. Her gün daha da katlanarak artan bir özlem var. Hepimiz onu çok özlüyoruz. Her 25 Haziran köyümüzdeyiz. O gün doğan çocuklar 15 yaşına geldiler. Burada beraber büyüyoruz diyebiliriz. Bu yıl farklı oldu pandemi dolayısıyla kimseyle kucaklaşamadık, dertleşemedik, ağlaşamadık. Abim yaptığı işe inanan biriydi. Bu sevgi dünya döndükçe her zaman yerini alacaktır abim bir ozandı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazım Koyuncu, 15'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Kazım Koyuncu, 15'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Artvin´de 2 katlı ahşap ev, alev alev yandı
YEREL HABERLER Artvin´de 2 katlı ahşap ev, alev alev yandı
Sınır kapısında, 60 bin liralık kaçak yüz dolgu maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınır kapısında, 60 bin liralık kaçak yüz dolgu ...
Sarp Sınır Kapısında gümrük kaçağı yüz dolgu maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısında gümrük kaçağı yüz dolgu maddesi ...
Kazım Koyuncu’nun 15. ölüm yıldönümünde ailesi pandemi nedeniyle anma programı istemiyor
YEREL HABERLER Kazım Koyuncu’nun 15. ölüm yıldönümünde ailesi ...
Artvin'de çay üreticilerine şarjlı çay toplama makinesi ve ekipmanları dağıtıldı
YEREL HABERLER Artvin'de çay üreticilerine şarjlı çay toplama ...
Türkiye'nin ilk "Uluslararası Covid-19 e-kongresi" Artvin’de başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk "Uluslararası Covid-19 e-kongresi" ...
Tarihi caminin maketini yaptı, `sadece imam eksik´ dedi
YEREL HABERLER Tarihi caminin maketini yaptı, `sadece imam eksik´ ...
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde yüksekliğinde son 65 metre
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının gövde ...
Deriner Barajı yüzde 77 doluluk seviyesine ulaştı Eriyen kar suları ve yağan yağmurlar Deriner Barajı'nın su seviyesini yükseltti
YEREL HABERLER Deriner Barajı yüzde 77 doluluk seviyesine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X