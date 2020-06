'Şair ceketli çocuk' Kazım Koyuncu ölümünün 15. yılında mezarı başında anıldı

'Şair ceketli çocuk' lakaplı Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 15. yılında Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı. Koyuncu’nun ailesinin isteği üzerine bu yıl anma programı Korona virüs salgını nedeniyle sade bir şekilde gerçekleşti.

33 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu için her yıl 25 Haziran tarihinde Artvin'in Hopa ilçesi Yeşilköy köyünde anma programı düzenleniyor. Pandemi dolayısıyla Koyuncu’nun ailesi bu yıl tören istemedi. Buna rağmen çok sayıda hayranı ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret ederken, ziyaret edenler arasında müzisyen kardeşi Niyazi Koyuncu ve ailesi de yer aldı.

Niyazi Koyuncu burada yaptığı açıklamada, "Bu gün ölümünün 15. yılı. Her gün daha da katlanarak artan bir özlem var. Hepimiz onu çok özlüyoruz. Her 25 Haziran köyümüzdeyiz. O gün doğan çocuklar 15 yaşına geldiler. Burada beraber büyüyoruz diyebiliriz. Bu yıl farklı oldu pandemi dolayısıyla kimseyle kucaklaşamadık, dertleşemedik, ağlaşamadık. Abim yaptığı işe inanan biriydi. Bu sevgi dünya döndükçe her zaman yerini alacaktır abim bir ozandı” ifadelerini kullandı.

