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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yusufeli Barajı inşaatında çalışan işçilere ev izni çıktı

DHA

Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri'nde yapımı devam eden ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatında çalışan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında 3.5 aydır şantiyede kalan işçilerin evlerine gidip gelmelerine izin verildi.  Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı´nda çalışmalar devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte inşaat...

Yusufeli Barajı inşaatında çalışan işçilere ev izni çıktı

<br>Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri'nde yapımı devam eden ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatında çalışan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında 3.5 aydır şantiyede kalan işçilerin evlerine gidip gelmelerine izin verildi. <br>Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı´nda çalışmalar devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte inşaat sahasında bir dizi önlemler alan firma, çalışmaların aksamaması için şantiyenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı, 4 bin 500 işçi şantiyede hazırlanan alanlarda konaklamaya başladı. Yaklaşık 3,5 aydır evlerine gidemediklerini ifade eden işçiler, iş bırakarak taleplerini yönetime bildirdi. Şirket, İl Pandemi Kurulu´yla görüştükten sonra işçilere, evlerine gitmeleri için izin verdi.<br>`ŞANTİYEMİZDE EN UFAK BİR VAKA YAŞAMADIK´<br>Yusufeli Barajı Proje Müdürü Feridün Ünsal, pandemiden dolayı işçilerin şantiyede kaldığını belirterek "Ancak işçilerimiz yakın çevrelerine gidip gelmek noktasında taleplerini bizlere ilettiler. Bizde ilgili kurumlara bu durumu sorduk. Daha sonra evlerine nasıl gitmeleri gerektiğini ve hangi kurallara uyulması gerektiğini anlatarak, izin verdik. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir düzenleme yapacağız. Şantiyede karantina uyguladığımız için günlük eve gidip gelme durumu olmadı. Onun haricinde personelimize izin verdik. İzin günlerinde çıktılar ve geri döndüklerinde Covid-19 testi yaptık, test sonucu negatif çıkan arkadaşlarımız tekrar işlerine döndüler. 4 bin 500 personelimiz var, bu personelin yarısını pandemi süresinde izne gönderdik. İzinli işçiler gelinde diğer işçilerimizi gönderdik. Bu süreçte şantiyemizde en ufak bir vaka yaşamadık. Bunun nedeni de şantiyede alınan tedbirlerdir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR<br>2020-07-03 11:16:36<br>

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