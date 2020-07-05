Yusufeli'nin 7'nci kez taşınma işleminde sona gelindi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yusufeli'nin 7'nci kez taşınma işleminde sona gelindi

DHA

Yusufeli'nin 7'nci kez taşınma işleminde sona gelindi

<br>Selçuk BAŞARSelay SAYKALNusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı sürdürülen Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi, sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilen ilçe merkezi, 7'nci kez taşınacak. Yusufeli'nde bitirilmesi için sona gelinen yeni yerleşim yerinde binalar yükselirken, cadde ve sokaklar da düzenleniyor.<br>Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımına devam edilen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi, 1950´den sonra bir kez daha değişecek. İlçe merkezinin Yansıtıcılar mevkisinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Yusufeli'nde sona gelinen yeni yerleşim yerinde binalar yükselirken, cadde ve sokaklar düzenleniyor. İlçedeki asırlık ağaçlar da sökülerek yeni yerleşim yerine dikiliyor. Bölge halkı, yeni yerleşim yerine taşınacak olmanın heyecanını yaşıyor.<br>'TAŞINMAK İÇİN SABIRSIZLIKLANIYORUZ'<br>Yusufeli sakinlerinden Çağla Torun, evleneceğini ancak boş daire bulamadığını belirterek, "Evleneceğim için ev sıkıntısı yaşıyorum. Şu anki Yusufeli'nden hiçbir şekilde memnun değilim. Boş daire bulamıyoruz. Yeni yer şu an güzel gözüküyor. Yeni Yusufeli'nde inşallah gençlere yönelik yenilikler olur. Oraya taşınmak için sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu. <br>Esnaftan Ekrem Doğan ise "Yeni ilçeye taşınacağız. Ancak yeni ilçe yerleşim yeri bitmedi, baraj bitmek üzere. 2 sene daha sürer, deniyor ama net bir şey bilmiyoruz. Bitmesini bekliyoruz" dedi.<br>Mehmet Yenidünya da "Hayırlısı olsun, diyoruz. İnşallah yakın zamanda taşınırız. Baraj bitmek üzere. Yıllardır bugünü bekliyorduk" diye konuştu. <br>Yeni yerleşim yerinin şu ankinden daha güzel olduğunu belirten Mithat Demirkıran, "Mevcut ilçemizden daha güzel olmasını istiyoruz, öyle de olacak. Orada yaşayacağız" dedi.<br>Selami Çolak da "Yusufeli ilçemiz kalktığı için heyecanlı ve biraz da üzüntülüyüz. Bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.<br>YUSUFELİ'NİN TAŞINMA SÜRECİ<br>Yusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında yer alan batıda Bayburt, İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer almaktadır. Nehir havzaları insanoğlunun ilk önce yerleşik hayata geçerek tarım toplumunu oluşturduğu yerlerdir. 1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla Kiskim olan ilçe merkezi Öğdem'den Ersis´e taşındı. 29 Haziran 1926 tarihinde çıkarılan kanunla da kaza merkezi yeniden Ersis´ten Öğdem´e nakledildi. 1 Haziran 1933 tarihinde Artvin vilayeti lağvedilerek, merkezi Rize olan Çoruh vilayeti kuruldu. Artvin´in kaza olması ile Yusufeli kazası ve köyleri tekrar Erzurum vilayetine bağlandı. Çoruh vilayetinin merkezi, 4 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla Rize´den Artvin´e nakledildi. Aynı kanunla Yusufeli, Erzurum vilayetinden alınarak, tekrar Çoruh vilayetine bağlandı. 17 Şubat 1956 tarihinde Çoruh vilayetinin ismi Artvin olarak değiştirildi. 18 Şubat 1950 tarih ve 5531 numaralı kanunla Yusufeli ilçe merkezi, Öğdem´den bugünkü merkezi olan Ahalt´a nakledildi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Selçuk BAŞARSelay SAYKAL/Nusret DURUR<br>2020-07-05 09:02:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tayinle gelen memurda koronavirüs çıktı, kurum kapatıldı
YEREL HABERLER Tayinle gelen memurda koronavirüs çıktı, kurum ...
Yusufeli Barajı inşaatında çalışan işçilere ev izni çıktı
YEREL HABERLER Yusufeli Barajı inşaatında çalışan işçilere ev izni ...
Jandarmadan yaylacılara ziyaret
YEREL HABERLER Jandarmadan yaylacılara ziyaret
Artvin üçüncü Karagölü'nü turizmine açmayı planlıyor
YEREL HABERLER Artvin üçüncü Karagölü'nü turizmine açmayı planlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X