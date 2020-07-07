Yusufeli'nde ahşap evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı (2)

<br>KONTROL ALTINA ALINDI<br>Artvin'in Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Dokumacılar köyünde çıkan yangında ilk tespitlere göre, ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti. Kaymakam Özdemir, yaklaşık 30 ahşap evin yandığını, alevlerin de kontrol altına alındığını söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nusret DURUR<br>2020-07-07 13:50:08<br>
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