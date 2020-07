Yusufeli'nde ahşap evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı (3)

<br>ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ<br>Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde, müstakil evde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı 35 ev, yanarak kullanılamaz hale geldi. Evi yanan Ali Korkmaz, mahalledeki 35'e yakın evin yandığını belirterek, mağdur olduklarını söyledi.<br>`100 BİN LİRA PARAM YANDI´<br>Evinin küle döndüğünü belirten Ayşe Biber de "Hiçbir şeyimiz kalmadı, her şey yandı. Can kaybımız yok ama zararımız çok. Bir çantanın içinde 100 bin lira param vardı, hepsi yandı, en çok ona üzülüyorum. Ot biçiyordum, birden yangın çıktı" dedi. <br>`KALACAK YERİMİZ YOK´<br>Mahalleli olarak mağdur olduklarını dile getiren Mustafa Gülmez ise "Yaklaşık 35 ev, ahırıyla birlikte yandı. Çok şükür can kaybımız yok ama bir dana telef olmuş. Mahalleli olarak kalacak yerimiz yok, yardım bekliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR<br>2020-07-07 16:40:32<br>

