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Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı

DHA

Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı

<br>Zeynep Irmak ÖCAL/BORÇKA (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Sultan Selim Yaylası'nda, 200 metrelik uçurumdan düşen orman işçisi Doğukan Turan (23), AKUT ekibinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.<br>Sultan Selim Yaylası'nda çalışan orman işçisi Doğukan Turan, dengesini kaybederek 200 metrelik uçuruma düştü. Turan'ın düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. AKUT ekipleri, ip kullanarak indikleri 200 metrelik uçurumdan Turan'ı sedyeyle aldı. 2 saat süren kurtarma operasyonunun ardından hastaneye kaldırılan Turan'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Borçka Zeynep Irmak ÖCAL<br>2020-07-07 19:25:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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