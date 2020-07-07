Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı

O isim keşif için Van Gölü'ne getirildi

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<br>Zeynep Irmak ÖCAL/BORÇKA (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Sultan Selim Yaylası'nda, 200 metrelik uçurumdan düşen orman işçisi Doğukan Turan (23), AKUT ekibinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.<br>Sultan Selim Yaylası'nda çalışan orman işçisi Doğukan Turan, dengesini kaybederek 200 metrelik uçuruma düştü. Turan'ın düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. AKUT ekipleri, ip kullanarak indikleri 200 metrelik uçurumdan Turan'ı sedyeyle aldı. 2 saat süren kurtarma operasyonunun ardından hastaneye kaldırılan Turan'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Borçka Zeynep Irmak ÖCAL<br>2020-07-07 19:25:54<br>

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