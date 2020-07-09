Artvin'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar devrildi.
Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına, Dokumacılar köyü Kaymak Mahallesi'nde hasara yol açtı. Bazı evlerin sac malzemeden çatıları uçtu. Şiddetli rüzgar, ağaçların kökünden sökülerek, devrilmesine neden oldu. Ağaç devrilmeleri nedeniyle ekili tarım alanlarında da zarar oluştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2020-07-09 13:36:38
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