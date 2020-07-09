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Vurulan yavru ayıya işkenceye suç duyurusu

DHA

Vurulan yavru ayıya işkenceye suç duyurusu


Arzu ERBAŞ/ARTVİN, (DHA)- HAYVAN Hakları Federasyonu (HAYTAP), çıktığı avda yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salarak işkence yapan T.Ç.'nin çektiği görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. HAYTAP, görüntüler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı.  
HAYTAP'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, kullanıcıların tepkisini topladı. Görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde, avlanmaya çıkan T.Ç.'nin, yavru bir ayıyı vurduğu ardından can çekişen hayvanın üzerine köpek saldığı görüldü. Yavru ayı bir yandan köpeklerden kurtulmaya çalışırken uzun süre de acı çekiyor ve sonunda ölüyor. Elinde tüfekle bekleyen T.Ç. daha sonra hayvanın başını tutarak fotoğraf çektiriyor. Bu görüntülerin sosyal medyada dolaşmasının ardından HAYTAP da kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp, T.Ç.'ye tepki gösterdi. T.Ç.'nin cezalandırılmasını isteyen HAYTAP üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
HAYTAP tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Artvin Arhavi'de ayı yavrusu kimseye zarar vermediği halde avcılar tarafından vuruldu ve köpeklere parçalatılmaya çalışıldı. Ayıların vurulması hayvanların koruma kanunu kapsamında olmadığı için hemen kişinin tutuklanması için suç duyurusunda bulunduk" denildi.
Bu arada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ
2020-07-09 18:00:33

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