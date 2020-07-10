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Görenler heyelan zannetti, yamaçtaki dev kayalar temizlendi Artvin’de yola düşme riski olan dev kayalar dağcılar tarafından temizleniyor

İHA

Görenler heyelan zannetti, yamaçtaki dev kayalar temizlendi Artvin’de yola düşme riski olan dev kayalar dağcılar tarafından temizleniyor

Artvin’de yamaçlardan karayoluna düşme tehlikesi bulunan dev kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. Kontrollü kaya temizleme işleminde karayolu trafiğe kapatılırken, yolun açılmasını bekleyen vatandaşlar heyelan geldiğini zannetti.
Artvin Karayolları 102. Şube Şefliğince ArtvinErzurum karayolu üzerinde yamaçtan düşme riski olan kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. 6 profesyonel endüstriyel dağcı, karayolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlarda düşme riski olan kayaları levye, kriko, bazen de patlatma yönetimiyle temizledi. Düşme riski olan kayaların ekipler tarafından tespit edilmesinin ardından karayolu araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Profesyonel dağcılar, dev kayaları düşürterek daha sonra tel örgü çekti.
Endüstriyel dağcı Muhammed İskender, ArtvinErzurum karayolunun 3. kilometresinde yamaçta askıda kalan ve karayoluna düşme riski olan taşları temizlediklerini kaydetti. Profesyonel bir ekip olarak uluslararası standartlara uygun çalıştıklarını anlatan İskender, “Yaptığımız iş iple erişim uzmanlığı, halk dilinde de endüstriyel dağcılık olarak da biliniyoruz. Emniyet noktaları oluşturarak çift iple beraber emniyetli bir şekilde askıdaki taşları levye, kriko yardımıyla kontrollü şekilde düşürmekteyiz. Böylelikle karayolunun trafiğe açık olduğu zamanlarda olası tehlikeleri ortadan kaldırmış oluyoruz” dedi.
İskender, çalışmaları karayolları ekiplerinin denetimi altında can ve mal güvenliğine zarar vermeme adına karayolunda tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra gerçekleştirdiklerini belirtti. 1 yıldır bölgede kaya temizliği ve yamaçlara çelik ağ örtüleme yaptıklarını anlatan İskender, "Borçka, Şavşat ve Yusufeli karayolunda yaklaşık 70 bin metrekare örtüleme yaptık. Bunun akabinde de 6070 bin metrekarelik alanda kaya temizliği yaptık" diye konuştu.
Zor bir meslek icra ettiklerini anlatan İskender, “Tehlikeli bir meslek, hata payı yok. En ufak bir hata ya kendi canınıza ya da arkadaşınızın canına mal olabilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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