Vurduğu yavru ayının üzerine köpekleri salan avcı, gözaltında (3)

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Artvin'in Arhavi ilçesinde çıktığı avda, yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken, üzerine köpekleri salan Tanju Çolak, sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Arhavi Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE

2020-07-10 17:48:40



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