Artvin’de mobil aqua parklı havuz Kamyonet kasasını aqua parklı havuza çevirdi

Artvin'de köy öğretmeni korona virüs nedeniyle denize gidemeyen çocuklar için kamyonet kasasını aqua parklı havuza çevirdi.

Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyünde korona virüs salgını nedeniyle denize gidemeyen ve havuz hayali kuran çocuklar için köy öğretmeni İsmail Yiğit harekete geçti. Çocukların sıcak havalardan bunaldığı gören köy öğretmeni Yiğit, bir kamyonetin kasasına su geçirmez branda yerleştirerek içerisine su doldurdu. Kamyonet kasasına birde kaydırak koyan öğretmen sayesinde çocuklar hem serinledi hem doyasıya eğlendi. Kamyonet kasasını mobil aqua parklı havuza dönüştüren öğretmen İsmail Yiğit, "Köyde bulunan çocuklar denize gitmek istiyorlar, fakat malum korona virüs salgını nedeniyle bu çok riskli. Bizde kamyonetimizi ve brandamızı kullanarak kendi aqua parkımızı ve havuzumuzu yaptık. Basit bir sistem olsa da çocuklar çok eğlendi bu da benim için mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.