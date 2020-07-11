Düşme riski olan dev kayalar dağcılar tarafından böyle temizleniyor

Artvin’de karayolu kenarlarındaki yamaçlarda bulunan riskli kayalar endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. Dağcıların dev kayaları düşürülme anı kameraya böyle yansıdı.

Artvin Karayolları 102. Şube şefliğince ArtvinErzurum karayolu güzergahının üzerinde bulunan yamaçlarda düşme riski olan kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 6 profesyonel endüstriyel dağcı karayolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlarda düşme riski olan kayaları levye, kriko bazen de patlatma yönetimiyle temizliyor.

Dağcılar, dev kayaları düşürme anlarını kameraya kaydetti. Görüntülerde, bir dağcı elindeki levye yardımıyla dev kayayı kontrollü bir şekilde düşürürken o an ise başka dağcı tarafından kayıt edildi.

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