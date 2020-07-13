Tünel çamur dolunca Erzurum-Artvin yolu ulaşıma kapandı



Hümeyra PARDELİ / ARTVİN (DHA) ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Erzurum-Artvin karayolunun 58'nci kilometresindeki 'Su Kavuşumu -1 Tüneli' balçıkla kaplandı. İş makineleriyle tüneldeki çamurun temizlenmesi için çalışmalar sürüryor

Yusufeli'nde dün etkili olan sağanak sonrası heyelan yaşandı. Dağlardan kopan tonlarca çamur ve kaya Erzurum-Artvin Devlet karayolu 58'nci kilometresindeki 'Su Kavuşumu -1 Tüneli'ni balçıkla doldurdu. Çamurla kaplanan tünel sebebiyle Erzurum-Artvin karayolu dün saat 20.00'den itibaren ulaşıma kapandı. DSİ, Karayolları ve bölgedeki baraj inşaatında çalışan iş makineleriyle tünelde biriken tonlarca çamuru temizlemek için çalışma başlatıldı. Tünelden iş makinelerinin çıkardığı balçık ve çamur baraj inşaatına dökülüyor. Bölgede tedbir alan jandarma kapanan karayolunda Artvin yönünde geçişlere izin vermiyor.

Bu arada baraj inşaatında çalışan işçilerin araçları da heyelan sebebiyle çamur altında kaldı. Balçıkla dolu olan araçlarını temizlemeye çalışan işçiler, araçlarının artık kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Yusufeli Hümeyra PARDELİ

2020-07-13 17:02:43



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