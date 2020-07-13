Artvin´de sel; 4 kişi öldü (5)

Bu kez de Zonguldak! Salyangoz fabrikasındaki patlama can aldı

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



3 KİŞİNİN CESEDİ, OTOPSİ İÇİN TRABZON'A GÖTÜRÜLDÜ

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan araçtan cansız bedenleri çıkarılan sağlık memuru Mustafa (53) ve Müşerref (49) Sönmaz çifti ile oğulları lise öğrencisi Salih'in (16) cesetleri, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılacak otopsi sonrasında 3 kişinin cenazelerinin yarın Yusufeli ilçesi Demirkent Köyü´nde düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nusret DURUR

2020-07-13 19:54:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.