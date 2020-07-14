Sel ve heyelanın vurduğu Artvin´de, hasar tespit çalışması (3)

SOYLU'DAN BARAJ ŞANTİYESİNDE İNCELEME
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize´de sel bölgesindeki incelemenin ardından helikopterle Artvin´in Yusufeli ilçesine geldi. Bakan Soylu, beraberindeki heyetle selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2020-07-14 15:19:21
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