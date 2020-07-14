İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “15 dakikada 175 kilogramlık bir yağmur” “Türkiye’de deprem, sel ve afet ile beraber yaşamaya alışmalıyız” Bakan Soylu, Yusufeli'ndeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “15 dakikada 175 kilogramlık bir yağmur” “Türkiye’de deprem, sel ve afet ile beraber yaşamaya alışmalıyız” Bakan Soylu, Yusufeli'ndeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün sel felaketinin yaşandığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçeye 15 dakika 175 kilogramlık yağış düştüğünü belirten Bakan Soylu dere yataklarında ev yapan vatandaşları uyararak, "Vatandaşlardan talebimiz özellikle sel bölgelerinde dere kenarlarına şuraya yakın olsun, yola yakın olsun, manzaraya yakın olsun gibi bir anlayışla yapılabilecek her ev bir risk. Yarın bilmediğimiz bir 1015 dakika içerisinde bize ve bizden sonra gelebilecek nesillerin başına bir felakete yol açabilir. Bir ev mirası...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “15 dakikada 175 kilogramlık bir yağmur” “Türkiye’de deprem, sel ve afet ile beraber yaşamaya alışmalıyız” Bakan Soylu, Yusufeli'ndeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün sel felaketinin yaşandığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Artvin’in Yusufeli ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçeye 15 dakika 175 kilogramlık yağış düştüğünü belirten Bakan Soylu dere yataklarında ev yapan vatandaşları uyararak, “Vatandaşlardan talebimiz özellikle sel bölgelerinde dere kenarlarına şuraya yakın olsun, yola yakın olsun, manzaraya yakın olsun gibi bir anlayışla yapılabilecek her ev bir risk. Yarın bilmediğimiz bir 1015 dakika içerisinde bize ve bizden sonra gelebilecek nesillerin başına bir felakete yol açabilir. Bir ev mirası bırakırken aslında bir kaza mirası bırakmış oluruz” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Rize’deki incelemelerinin ardından önceki gün tamamlandığında dünyanın en büyük 3. barajı olacak Yusufeli Barajı’nın şantiyesinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Baraj inşaatında çalışan işçilere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı. Yusufeli Barajı ve HES inşaatında da incelemelerde bulunan Bakan Soylu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yusufeli ilçesine 15 dakikada 175 kilogram yağış düştüğünü dile getiren Bakan Soylu, “Türkiye’nin en büyük şantiyesindeyiz. Yusufeli barajı hem ekonomimize hem enerjimize hem de geleceğimize büyük bir katkı sağlıyor. Burada hali hazırda bin 500’ün üzerinde insanımız bu baraj inşaatını zamanında yetiştirmek için çaba sarf ediyorlar. Rize’de hem Çayeli’nde hem Madenli’de hem de İkizdere’de dün olanın biraz daha yoğun yağış şeklinde olan afet burada gerçekleşti. 4 vatandaşımızı burada kaybettik. Birisini şantiye içerisinde kaybettik aileyi ile araçla beraber yukarıdan aşağıya doğru gelen sel savurup buraya attı. Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet eylesin. Arkadaşlarımız şantiye yetkilileriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını, alınabilecek tedbirleri bugüne kadar Valimizin koordinasyonunda gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Burası bir şantiye ve baraj bitmek üzere. Diğer gördüğümüz yerlerde aynı kanaatteyiz. Gerek deprem gerekse sel felaketi gerek diğer afetlere açık bir ülkeyiz. Bunun için tedbirlerimizi en yüksek noktada almalıyız. 15 dakikada 175 kilogramlık bir yağmur. Yoğunluklu bir yağış ve bu hakikaten daha büyük felaketlere yol açabilecek bir yoğunluk. O açıdan şunu ifade etmek gerekir bu bölgelerde bununla karşılaşmamız olasıdır. Olabilir. Biz devlet olarak elimizden geldiğince bu bölgedeki bütün dere ıslahlarını yapmaya çalışıyoruz. O kadar yoğunluktaki yağmurlarda bu kadar dere ıslahları olmamış olsaydı daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalabilirdik. Israrla vatandaşlardan talebimiz özellikle sel bölgelerinde dere kenarlarına şuraya yakın olsun, yola yakın olsun, manzaraya yakın olsun gibi bir anlayışla yapılabilecek her ev bir risk. Yarın bilmediğimiz bir 1015 dakika içerisinde bize ve bizden sonra gelebilecek nesillerin başına bir felakete yol açabilir. Bir ev mirası bırakırken aslında bir kaza mirası bırakmış oluruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de deprem, sel ve afet ile beraber yaşamaya alışmalıyız”
Vatandaşlarla uyarılarda bulunarak dere yataklarına ev yapılmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Soylu, “Net bir şekilde helikopterden bakarken tekrar birçok örneği ile gördüm. Dere yataklarına yapıyorsunuz ama oraya gelen yollara bir şey yapabilme imkanına sahip değilsiniz. Eğer oraya gelen yollara da yani suyun aktığı yollara yönelikte ev yaparsanız bu derenin taşmasıyla suyun geldiği noktadaki ev aynı noktadadır. Onun için bu konuda hem belediyemizin hem vatandaşımızın hem de bizim hep beraber bu kurallara ilkelere uymamız gerekir. Aksi taktirde bu felaketler canımızı daha çok acıtır. Vatandaşımızın şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Türkiye’de deprem, sel ve afet ile beraber yaşamaya alışmalıyız. Bunun için tedbirler almalıyız. Buna ait tedbirleri devlet ve millet olarak ortaya koymalıyız. Dün sabah yaklaşık 5 saat afet danışma kurulumuzla toplantı yaptık. Profesörlerimiz, TÜBİTAK, Kandilli Rasathanesi var birçok disiplinden insan var. Buna nasıl tedbir alabiliriz diye yaptık. Öğleden sonra da bu meselelerle karşı karşıya kaldık. Onun için ilk önce tedbir sonra tevekkül sonra taktir. Biz tedbiri almak zorundayız. Tedbiri almadan bütün bunları yapabilme kabiliyetine sahip olamayız. Onun için tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elbet bütün bunlardan sonra yine yoldan geçerken suyun akmasıyla araç yuvarlanıp gibi yine bir kazayla karşı karşıya kalabiliriz. Ama bizim görevimiz bu riskleri birey, kurumlar ve devlet olarak en az seviyeye indirebilmektir. Şantiyede çalışan bütün işçilerimize Cumhurbaşkanımızın hem selamları hem de geçmiş olsun dilekleri var. Talimatıyla gelmiş olduğumuzu bilmenizi isterim. Gece yarısından itibaren hem tespit çalışmaları yapıyoruz hem de bu konuda aramakurtarma çalışmalarının nasıl olabileceği konusunda arkadaşlarımız ile değerlendirmede bulunduk. Allah böyle felaketler göstermez bize de tedbirlere en yakında almayı vatandaşlarımıza da bu tedbirlere uymayı nasip eder” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitleri 15 Temmuz şehitleri Emniyet Müdürü Dursun Acar ve Özel Harekat Polisi Erol İnce’nin ailesini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sel ve heyelanın vurduğu Artvin´de, hasar tespit çalışması (3)
YEREL HABERLER Sel ve heyelanın vurduğu Artvin´de, hasar tespit ...
Artvin-Erzurum karayolu tekrar ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Artvin-Erzurum karayolu tekrar ulaşıma açıldı
Sel ve heyelanın vurduğu Artvin´de, hasar tespit çalışması (2)
YEREL HABERLER Sel ve heyelanın vurduğu Artvin´de, hasar tespit ...
Sel ve heyelanın vurduğu Artvin´de, hasar tespit çalışması
YEREL HABERLER Sel ve heyelanın vurduğu Artvin´de, hasar tespit ...
Artvin'de sel; 4 kişi öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Artvin'de sel; 4 kişi öldü/ Ek fotoğraflar
Artvin´de sel; 4 kişi öldü (5)
YEREL HABERLER Artvin´de sel; 4 kişi öldü (5)
Tünel çamur dolunca Erzurum-Artvin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Tünel çamur dolunca Erzurum-Artvin yolu ulaşıma ...
Artvin´de sel; 1 kişi öldü, 3 kayıp aranıyor (4)
YEREL HABERLER Artvin´de sel; 1 kişi öldü, 3 kayıp aranıyor (4)
Artvin Valiliğinden sel felaketi ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Artvin Valiliğinden sel felaketi ile ilgili açıklama
Artvin´de sel; 1 kişi öldü, 3 kayıp aranıyor (3)
YEREL HABERLER Artvin´de sel; 1 kişi öldü, 3 kayıp aranıyor (3)
Artvin'de selde kaybolan 3 kişinin cesedi toprak altındaki araçtan çıkarıldı
YEREL HABERLER Artvin'de selde kaybolan 3 kişinin cesedi toprak ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Artvin'de selde kaybolan 3 kişiye ulaşıldı
YEREL HABERLER Artvin'de selde kaybolan 3 kişiye ulaşıldı
Artvin´de sel; 1 kişi öldü, 3 kayıp aranıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Artvin´de sel; 1 kişi öldü, 3 kayıp aranıyor/ Ek ...
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
YEREL HABERLER Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ...
Artvin´de sel; 1 kişi öldü, 3 kayıp aranıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Artvin´de sel; 1 kişi öldü, 3 kayıp aranıyor/ Ek ...
Artvin´de sel; 1 kişi öldü, 3 kayıp aranıyor (2)
YEREL HABERLER Artvin´de sel; 1 kişi öldü, 3 kayıp aranıyor (2)
Selden kurtulan şantiye çalışanları eşyalarını kurtarmaya çalıştı
YEREL HABERLER Selden kurtulan şantiye çalışanları eşyalarını ...
Artvin Valisi Doruk: “Anne, baba ve bir çocuğunu arama çalışmalarımız devam ediyor”
YEREL HABERLER Artvin Valisi Doruk: “Anne, baba ve bir çocuğunu ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Artvin´de sel; 1 kişi öldü, kayıp ihbarları üzerine çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Artvin´de sel; 1 kişi öldü, kayıp ihbarları üzerine ...
Artvin valisi Yılmaz Duruk dün akşam Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini üç kişinin de kaybolduğunu bildirdi.
YEREL HABERLER Artvin valisi Yılmaz Duruk dün akşam Yusufeli ...
Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan ...
Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi görüntülendi
YEREL HABERLER Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi görüntülendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X