Selin vurduğu Rize´de hasar tespit çalışmaları sürüyor (5)

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BAKAN KURUM, ARTVİN´DE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize´de sel bölgesindeki incelemelerinin ardından helikopterle Artvin´in Yusufeli ilçesine geçti. 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Erol İnce'nin ailesini ziyaret eden Bakan Kurum, şehit annesi Gülşan İnce ile bir araya geldi. İlçede selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Kurum, tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en büyük barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak ilçe merkezinin inşa edilen yeni yerleşim alanını gezdi. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2020-07-15 21:27:53



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