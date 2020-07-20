Artvin’de sezonun ilk bal hasadı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de sezonun ilk bal hasadı yapıldı

İHA

Artvin’de sezonun ilk bal hasadı yapıldı

Artvin’in Murgul ilçesinde sezonun ilk bal sağımı nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Artvin Valiliğinin koordinesinde İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Artvin Arı Yetiştiricileri Birliğince ilçeye bağlı yaklaşık 1200 rakımlı Kabaca köyünde düzenlenen programda, fenni ve kara kovanlardan bal çıkarılarak bal sağımı yapıldı. Etkinliğe Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Murgul Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş ve arı üreticileri katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Doruk, kentin zengin bitki örtüsü ve flora çeşitliliği ile arıcılığa son derece müsait bir coğrafya olduğunu belirterek, "Artvin arıcılık noktasında Türkiye’de önemli bir yere sahip. Bal üretimi ve arıcılık noktasında ön sıralarda yer almaktayız. Bu manada çok şanlı bir il olduğumuzu söylemek isterim. Arı üretiminde ilk sıralardaysak da bal üretiminde istediğimiz noktaya gelmiş değiliz. Markalaşma ve tesisleşme noktasında önemli eksiklerimiz var. Arıcılıkta bir noktaya gelmek istiyorsak, saf Kafkas arı ırkımızı korumalıyız. Bunu yapamazsak ayrıcalığımızı, avantajımızı kaybetmiş oluruz. Özel nitelikli balımızı, arımızı koruyamayıp fabrikasyona dönüştürmemeliyiz. Çünkü fabrikasyon üretim her yerde yapılıyor. Bu konuda hiç kimseye tolerans gösteremeyiz. Balımızı, arımızı koruyamazsak bu alandan çekilelim” dedi.
Artvin'de en önemli sektörün arıcılık olduğunu kaydeden Vali Doruk, "Artvin'in yer altında kıymetli madenleri, yer üstünde kıymetli çiçekleri var. Hem yer altındaki hem de yer üstündeki değerleri en güzel şekilde doğayı bozmadan, koruyarak insanımızın refahını, eğitimini, sağlığını göz önünde bulundurarak değerlendirmek zorundayız. Bana göre Artvin’de en önemli sektör arıcılık. Tek başına arıcılık Artvin’i Türkiye’de bir numara, dünyada da söz sahibi yapacak nitelikte ve kalitede bir kaynaktır. Bunun farkına varmamız lazım" şeklinde konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Okur ise, Artvin’de 2 bin 727 çeşit bitki türünün arıcılık için son derece elverişli bir ortam oluşturduğunu dile getirerek, “Kafkas arısı dünyada bilinen ve ekonomik değere sahip dört arı ırkından bir tanesidir. Artvin'de de kayıtlı bin 345 işletmede bulunan 118 bin 58 kovan varlığı ve bin 73 ton bal üretimi ile ülkemizde 16. sıradayız. Artvin’de kayıtlı ve ruhsatlı 18 ana arı işletmesinde ana arı üretimi yapılmaktadır. Bu alanda ülkemiz de birinci sırada olup, 2019 yılında 20 bin 700 adet ana arı üretilmiştir” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından kovanlardan bal çıkartılarak, çıkartılan ballar bal sağma makinesinden geçirilip ilk bal sağımı gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 metrelik gürgen ağacına halat ile çıkan Ayhan Kara isimli vatandaş kovandan bal aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin’de asırlık yaylacılık geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Artvin’de asırlık yaylacılık geleneği yaşatılıyor
Yaylada çıkan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Yaylada çıkan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Artvin’de Maden köy şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Artvin’de Maden köy şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Doğa harikası Karagöl ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Doğa harikası Karagöl ziyaretçilerini ağırlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X