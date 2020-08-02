Bayramda tatilcilere sağanak yağış sürprizi Borçka Karagöl bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl, kurban bayramında ziyaret akınına uğradı. Bayram tatilini gölde geçirmek istenler sağanak yağış sürpriziyle karşılaştı.

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Muhteşem güzelliğinin yanında çevresindeki zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğiyle 4 günlük kurban bayram tatilinde doğa tutkunlarının akınına uğradı.

Ülkenin birçok şehrinden vatandaşlar Karagöl'ü görmek için gelirken, düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen ve bayram tatilinde gölde geçirmek isteyen sağanağın azizliğine uğradı. Ayakları çamurla kaplanan ziyaretçiler yalın ayakla dolaşmaya çalıştı.

Karadeniz'in doğasını seçtiklerini söyleyerek, "Karagöl'de hiç beklemediğimiz bir hava bizi karşıladı diyen tatilciler, hayatının en özel günlerinden birini yaşadığını belirterek, fotoğraf çekimleri yağmur eşliğinde gerçekleştirdiler.

Karagöl işletme sorumlularından Emre Atan, “Pandemi süreci karşı bizde gerekli önlemlerimizi aldık, tahminen günlük 3 bin kişi ziyaret etmesini bekliyoruz.

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