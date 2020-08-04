Artvin'de ipi kopan dev Türk bayrağını dağcılar göndere çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de ipi kopan dev Türk bayrağını dağcılar göndere çekti

İHA

Artvin'de 22 metre yüksekliğindeki ve 50 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin hemen yanında bulunan 60 metre yüksekliğindeki direğe asılı olan Türk bayrağı yıpranıp, çelik halatı kopunca endüstriyel dağcılar tarafından yeniden göndere çekildi.

Artvin'de ipi kopan dev Türk bayrağını dağcılar göndere çekti

Artvin'de 22 metre yüksekliğindeki ve 50 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin hemen yanında bulunan 60 metre yüksekliğindeki direğe asılı olan Türk bayrağı yıpranıp, çelik halatı kopunca endüstriyel dağcılar tarafından yeniden göndere çekildi.
Artvin'de Sıtkı Kahvecioğlu Vakfınca yaptırılan 22 metre yüksekliğinde ve 40 ton çelik, 10 ton bakır kullanılarak yapılan 50 ton ağırlığındaki Atatürk heykelinin yan tarafından bulunan 60 metre yüksekliğinde direğe asılı Türk bayrağı yıpranınca ekipler bayram öncesi değiştirmek istedi. 15 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki dev Türk bayrağının değişim sırasında çelik halat kopunca, direk bayraksız kaldı.
Yapılan çalışma sonrası uygun vinç bulunmayınca Ankara’dan endüstriyel dağcılar çağrıldı. Artvin Belediyesinin girişimleriyle, iş adamı Ömer Yılmaz’ın desteğiyle Türk bayrağı yeniden göndere çekilmesi için, Ankara Dönüşüm Akademisinde eğitmenlik yapan endüstriyel dağcı Mustafa Coşkun ve Ersan Özgür davet edildi. Artvin’e gelen iki dağcı vakit kaybetmeden Türkiye’nin en büyük heykelinin bulunduğu Atatepe’ye gitti. Yaptıkları inceleme sonrası 60 metre yüksekliğinde bulunan direğe tırmanan dağcılar, hasar görmüş halatı yenisiyle değiştirdiler.

Çalışma 5 saat sürdü
Artvin Belediyesi çalışanlarından Bahadır Ural, yaptığı açıklamada "Bayramlarda nasıl çocuklar en güzel elbisesini en güzel ayakkabısını giyer. Bizde Atatepe’deki Türk bayrağımıza yeni bir bayrak takmak istedik. Fakat rüzgar dan kaynaklı çelik halat koptu. 60 metrelik direk olduğu için vinç bulamadık. Artvin Belediye Başkanımız Demirhan Elçin ve İş adamı Ömer Yılmaz’ın katkılarıyla Ankara’dan gelen dağcılar bayrağımızı yeniden göndere çektiler. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
İş adamı Ömer Yılmaz ise yaptığı açıklamada “Sabah uyanınca ilk aklıma gelen dalgalanmayan Türk bayrağı. Bir şeyler yapmalıydık. Sağ olsun arkadaşlar davetimizi kırmadı. Gelip bayrağımızı yeniden direğe astılar. Büyük cesaret kendilerini kutluyorum” diye konuşurken, endüstriyel dağcı Mustafa Coşkun ise "Yıllardır Türk bayrağımız dalgalansın diye bir sürü canlar verildi. Gönderlerde dalgalansın diye küçükte olsa katkı sağladıysak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayramda tatilcilere sağanak yağış sürprizi Borçka Karagöl bayramda ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Bayramda tatilcilere sağanak yağış sürprizi Borçka ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X