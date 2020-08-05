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Artvin’de iki ailenin kaldığı ev küle göndü Yanan evin ardından ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı

İHA

Artvin’de iki ailenin kaldığı ev küle göndü Yanan evin ardından ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı

Artvin’in Borçka ilçesinde çıkan yangında iki ailenin kaldığı ev küle döndü. Ev sahipleri yanan evlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Borçka ilçesi Muratlı köyünde Recep ve Murta Aydın’a ait iki ailenin kaldığı evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Çıkan yangında ahşap ev tamamen yandı. Yanan evin ardından ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı. Ev sahiplerinden Racep Aydın, ”Evimiz tarihi ev ve baba yadigarıydı. Baba yadigarı olması ve hatıraların kaybolmasına üzüldüm” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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