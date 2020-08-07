Artvin’de bir grup esnaf cadde üzerindeki çiçekliklere domates ekti

Artvin’de İnönü Caddesi üzerinde esnaflık yapan vatandaşlar, cadde üzerindeki çiçekliklere sebze ekti. Saksılarda yetişen domates, fasulye ilginç görüntüler ortaya koydu.

Artvin Belediyesi tarafından düzenlemesini yapılan İnönü Caddesindeki peyzaj çalışmaları kapsamında koyulan çiçekliklere, cadde esnafı tarafından domates ve fasulye fideleri ekti. Çiçekliklerde ki domates ve fasulye fidelerini gören vatandaşlar şaşkına dönüyor.



"Ata tohumunu teşhir amaçlı ektik"

Fidelerin ekip çapalayan cadde esnaflarından berber Vehbi Yılmaz, Artvin’in ata tohumu olan fasulye ve domatesini teşhir amacıyla ektiğini belirterek “Artvinimizin ata tohumlarından olan fasulye ve domateslerimizi belediyenin caddeye yerleştirdiği çiçekliklere ektik. Şehrimizin ünlü fasulye ve domateslerini teşhir etme amacıyla caddemizde ektiğimiz domates ve fasulye fidelerimizi görenler önce çiçeğin türü ne diye bakıyor domates ve fasulye olduğunu görünce şaşkınlıkla yüzlerinde tebessüm oluşuyor” ifadelerini kullandı.

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