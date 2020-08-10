Artvin’de taşkın koruma çalışmaları sürüyor arhavi'de tekrar sel yaşanmaması için tedbirler alınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de taşkın koruma çalışmaları sürüyor arhavi'de tekrar sel yaşanmaması için tedbirler alınıyor

İHA

Artvin’de taşkın koruma çalışmaları sürüyor arhavi'de tekrar sel yaşanmaması için tedbirler alınıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Artvin’de 69 dere ıslahı projesini tamamlayarak, taşkın riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çoruh Nehrine yaptığı barajlarla altın gerdanlıklar takan DSİ, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu teminden, derelerde ki taşkın riskini azaltmaya, karayolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korunmaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, gölet ve sulama işleri de yapmaya devam ediyor.
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Artvin’de 69 dere ıslahı projesini tamamlayarak taşkın riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımıza ivme kazandırdık.
Öncelikle üst havza kapsamında alınması gereken taşkın ve rüsubat kontrolüne yönelik tedbirleri almaya özen gösteriyoruz. İstikşaf raporları hazırlanırken derelerde üst havzadan başlanarak taşkın ve rüsubat kontrolüne yönelik yapılacak tesislerin planlaması bütüncül olarak ele alınmaktadır. Artvin İli Arhavi İlçesi Kireçli Köyünde aşırı yağışlar nedeniyle 10 Kasım 2016 tarihinde heyelan meydana gelmiştir. Oluşan heyelanın Kireçli Deresini ve dere boyunca bulunan tarım arazilerini, konutları, ulaşım yollarını etkilemiştir. 23 Eylül 2017 tarihindeki aşırı yağışlar sonucunda da heyelan bölgesinden gelen selin, dere yatağının dar olması ve aşırı heyelan malzemesi gelmesi nedeniyle tarım arazilerine tekrar zarar verdiği, evlerin alt katlarında su baskınlarına ve ulaşımın kesilmesine neden olmuştur. Taşkın olayının maddi hasarla atlatılmış olmakla beraber bundan sonra oluşabilecek yeni taşkınlarda yerleşim yerlerinin zarar görmesi ile muhtemel can ve mal kaybının önlenebilmesi maksadıyla Arhavi İlçesi Kireçli Köyü Kireçli Deresi Tersip Bentleri Yapım İşine başlanılmıştır. Proje kapsamında Kireçli Deresinde 7 adet tersip bendi, 6 adet menfez, 108 adet brit, 845 m beton duvarlı kanal, 793 m taş tahkimatlı kanal,1 adet yaya köprüsü, 845 m korkuluk, servis yolları ve kamulaştırma işleri yapılacaktır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deriner Barajı'ndan ekonomiye devasa katkı 2012 yılından bu yana ekonomiye 5 milyar TL katkıda bulundu
YEREL HABERLER Deriner Barajı'ndan ekonomiye devasa katkı 2012 ...
Yusufeli´nin 65 yıllık zurnacısı: Nefesim yettiği kadar çalacağım
YEREL HABERLER Yusufeli´nin 65 yıllık zurnacısı: Nefesim yettiği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X