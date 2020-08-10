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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakin şehir unvanlı Şavşat'ta turizmin gelişmesi için çalışmalar başlıyor

DHA

Sakin şehir unvanlı Şavşat'ta turizmin gelişmesi için çalışmalar başlıyor


Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin), (DHA)ARTVİN´in Şavşat ilçesindeki tarihi ve turistik yerlerde incelemelerde bulanan Vali Yılmaz Doruk, "Sakin şehir unvanlı ilçemizin doğal ve tarihi değerlerini turizme kazandırmamız gerekiyor. Bu konuda bir çalışmaya başlayacağız" dedi.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın, Şavşat ilçesindeki tarihi ve turistik alanlarda incelemelerde bulundu. Vali Doruk ve beraberindekiler, ilk önce Geleneksel Yaşam Kültürü Müzesi´ni ardından da Osmanlı´dan bu yana günümüze kullanılan eski ev eşyaları, tarım aletleri ve gündelik yaşamda kullanılan binden fazla araç ve gereçlerin sergilendiği Tepeköy Yaşam Müzesi´nde incelemelerde bulundu.
`MÜZE İÇİN BÜYÜK EMEK HARCANMIŞ´
Yapılan ziyaretlerde her zaman pandemi kurallarına uymanın önemine vurgu yapan Vali Doruk, mahallelerde düzenlenen toplu törenlerde hastalığın yayılma riskinin daha da arttığını belirterek temizlik, fiziki mesafe ve maske gibi tedbirlere uyulmaya devam edildiği sürece pandemi sürecinin atlatılabileceğini ifade etti. Devletin tüm birimlerinin vatandaşlara hizmet etmek için var olduğunu belirten Vali Doruk, "Bizim için önemli olan vatandaşların mutlu olabilmesi, güvende olabilmesi ve kendini huzurlu hissetmesidir. Bunu sağlamak da hepimizin en önemli görevidir, vatandaşımız başımızın tacıdır. Köy muhtarlığı, köy derneği ve köy halkı el birliği ile eski okulu müzeye dönüştürmüşler. Burada oluşturulan yaşam müzesinde geçmiş yıllarda kullanılan araç ve gereçlerinden, tarım aletlerine çok sayıda eşyayı görmek mümkün. Bunları görünce atalarımızın hangi şartlarda, ne kadar zorluklarla ama mutlu bir şekilde yaşadıklarını görüyoruz. Büyük bir emek harcanmış" dedi.
`KİLİSE, 1889 YILINDA TERK EDİLMİŞ´
Heyet, Tepeköy Yaşam Müzesi´nde yapılan incelemenin ardından ilçeye bağlı Cevizli Köyü´ndeki Tibet Kilisesi´ne gitti. Kilise hakkında bilgi veren Kaymakam Onur Özaydın, "Günümüze ulaşan herhangi bir kitabesi bulunmamaktadır. Ancak, yazılı kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 899-914 yılları arasında, bölgede egemen olan Bagratlı prenslerden Aşut Koh tarafından yaptırılmıştır. 11´inci yüzyıldan sonra, yörenin önemli dini merkezleri arasında anılan yapı, 12´nci ve 15´inci yüzyıllarda da onarım görmüştür. Bölgenin İslamiyet´i kabul etmesi ile birlikte cami olarak kullanılan yapı, 1885 yılında kubbesine ve haç kollarına yıldırım düşmesi sonucu hasar görmüş ve 1889 yılında terk edilmiştir. 1953 yılında kubbesi çökünce, iyice harabeye dönmüştür. Köy içinde bulunan manastır, günümüze kilise ve şapeli ile ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.
Kilisenin restorasyon çalışmaları için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade eden Vali Doruk, "Cittaslow unvanlı bu ilçemizin gölleri, endemik bitki çeşitliliği, mimari yapısı, akarsuları, yaylaları ve tarihi değerlerini de tamamen gözden geçirerek turizme kazandırmamız gerekir. Bu konuda bir çalışmaya başlayacağız" diye konuştu.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA
2020-08-10 11:29:21

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