Artvin’de merdivenli Cuma hutbesi

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Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin’in Şavşat ilçesi Ciritdüzü köyünde Cuma namazı açık alanda kılındı. İmam hutbe okumak için, katlanabilir merdivene çıkarak cemaate seslendi. O anlar cemaat tarafından fotoğraflandı.

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