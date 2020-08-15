Taşan dere mahallenin tek ulaşımı olan köprüyü yıktı Yolları var geçmek için köprüleri yok

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Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Güreşen köyü Suadiye mahallesinde ulaşımı sağlayan köprü, taşan dere nedeniyle yıkılınca mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

İlçenin Güreşen Köyü, Suadiye mahallesi sakinleri 10 yıl önce kendi imkanlarıyla yaptıkları köprü son yaşanan sellerde derenin taşmasıyla yıkıldı. Ulaşımın sağlandığı tek köprünün yıkılmasıyla köylünün yol sevinci kursaklarında kaldı.

Bölge halkından Temel Tataroğlu, yaptığı açıklamada ”Mahallemize araç giremiyor. Kendi imkanlarımızla derenin üzerinden yaya ancak geçebiliyoruz. Hastamız olduğunda zor anlar yaşıyoruz. Köye ulaşımı sağlayan köprümüzü dere aldı. Yerine derme çarpma menfezler konuldu. Üzerinden korku içinde eve gidiyoruz, yağmurlu havada ise mahsur kalıyoruz" dedi.

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