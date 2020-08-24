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Şiddete maruz kalan hekim için sağlık çalışanları bir araya geldi

İHA

Artvin'de Covid19 hastası tarafından şiddet gören hekim için sağlık çalışanları hastane önünde basın açıklaması düzenledi.

Şiddete maruz kalan hekim için sağlık çalışanları bir araya geldi

Artvin’de Covid19 hastası tarafından şiddet gören hekim için sağlık çalışanları hastane önünde basın açıklaması düzenledi.
Artvin’de Hopa Devlet Hastanesinde görevli Dr. Seda Kenanoğlu, COVİD19 hastası K.Ç tarafından şiddete maruz kalmıştı. İdari para cezası alan K.Ç. ile ilgili sağlık çalışanları Hopa Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması düzenleyerek saldırıyı kınadı.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından yapılan basın açıklamasını, Sağlık çalışanı Suat Çelik okudu. Çelik açıklamasında "Sağlıkta şiddet halen gündemimizin baş sıralarında kalmaya devam ediyor. Cuma gecesi Hopa Devlet Hastanesinde iki doktor, bir hemşire ve bir güvenlik görevlisi olmak üzere dört sağlık emekçisinin covid tanısı almış bir hasta ve onun yakınları tarafından şiddete maruz bırakılması bir kez daha bizlerin ne derece zorlu şartlarda çalıştığımızın göstergesi olmuştur. Artan iş yükü ve çalışma şartlarının zorluğu sağlık emekçilerini hızlıca tükenmişliğe sürüklemektedir. Pandemi şartlarında yüksek risk taşıyan bir grup olmak yetmezmiş gibi bir de bu çalışma şartlarında şiddete maruz kalmak bizler için artık eşiğin aşıldığı nokta olmuştur. Sağlık sisteminde yaşanan aksaklık ne doktorun ne hemşirenin ne de güvenlik görevlisinin suçudur. Sağlıklı bir sağlık hizmeti sunumu ancak sağlık çalışanlarının kendilerini güvende hissettiği bir ortamda verilebilir. Pandemi şartlarında olağan dışı hizmet verirken hastalık tanısı almış bir saldırgan tarafından şiddete maruz kalmak bizlere göstermiştir ki sağlıkta şiddet en az Covid19 hastalığı kadar çözülmesi gereken önemli bir sorundur. Uyarıyoruz, bu şartlar devam ettikçe sağlık çalışanlarında tükenmişlik sorunu daha görünür hale gelecek ve sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanacaktır. Doktor, hemşire ve güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, bu sorunun çözümü konusunda mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtmiş oluyoruz ve sağlıkta şiddet sona ersin diyoruz” ifadelerini kullandı.

Olay nasıl olmuştu
Covid19 nedeniyle evinde karantinada olan K.Ç., 112’i arayarak rahatsızlığını belitti. Ambulansla Hopa Devlet Hastanesine getirilen K.Ç nöbetçi doktor Seda Kenanoğlu tarafından muayene edildi. Ancak kendisiyle yeterince ilgilenmediğini gerekçesiyle doktor ve COVİD19 hastası arasında tartışma başladı. "Bana bakmak zorundasın” diyen COVİD19 hastası K.Ç., Dr. Kenanoğlu’nun üzerine yürüyerek, kollarını tuttu ve sarsmaya başladı. Odadan gelen sesler üzerine diğer diğer doktor ve sağlık çalışanları odaya girdi. İçeride yaşanan arbedenin ardından diğer doktor ve hemşireler de şiddete maruz kaldı.
Yaşanan olayın ardından Dr. Seda Kenanoğlu’nun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. K.Ç’nin COVID19 teşhisli olduğu için gözaltı işlemi yapılamadı. Evinde karantina altında tutulan K.Ç. hakkında karantinanın ardından adli işlem yapılacak.

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