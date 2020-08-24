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Minik öğrenciler maske takmayanları kırmızı düdükle uyardı

İHA

Artvin'de yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla öğretmen, öğrenci ve veliler "Kırmızı Düdük" kampanyası düzenlendi.

Minik öğrenciler maske takmayanları kırmızı düdükle uyardı

Artvin’de yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla öğretmen, öğrenci ve veliler “Kırmızı Düdük” kampanyası düzenlendi.
Artvin Valiliği'nin koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler, “okulumu özledim”, “kurallara uyalım okullara kavuşalım”, “maske hijyen mesafe virüse yok müsaade” “okulda tedbir çok virüse geçit yok” yazılı tişört ve dövizlerle caddelerde yürüdü. Öğrenciler yürüyüş esnasında maske takmayıp, sosyal mesafe kuralını uymayan vatandaşları düdük çalarak uyardı.
Etkinliğe dair gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, "Gönüllü öğrencilerimiz ve öğretmenlerden oluşan bir grupla sokakta pandemi kurallarına uymadan hareket eden vatandaşlarımız varsa onları uyarmak duyarlılığı artırmak okullarımıza kavuşmak amacıyla bir etkinlik düzenliyoruz. Artvin Valiliği çalışmaları kapsamında okulları bir an önce sağlıklı ortamda açmak için her türlü tedbiri almaktayız. Bugün de o tedbirlere ek olarak bir toplumsal duyarlılığı artırmak çocuklarımızın okullara olan özlemine tercüman olmak velilerimizi, sevgili halkımızı kurallara uymaya davet etmek için buradayız. Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yol boyunca karşılaştığımız durumları çocuklarımızın kırmızı uyarı düdükleriyle vatandaşlarımızı uyardık. Kurallara uymayan vatandaşlarımızı uyarmaya devam edeceğiz. Okullarımızı çok özledik, okullarda her türlü tedbirleri aldık. Bugün öğretmenlerimiz okullarına kavuştu. İstiyoruz ki 21 Eylül’de de öğrencilerimiz okullarına kavuşsun. Tüm halkımıza bu konuda duyarlılık rica ediyoruz. Lütfen kurallara uyalım ve bir an önce çocuklarımızı okullarına kavuşturalım” diye konuştu.

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