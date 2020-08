Koronavirüslü hastanın, kadın doktoru darp etmesine tepki

HOPA (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Hopa ilçesinde Covid-19 hastası K.Ç., kendisiyle yeterince ilgilenmediğini iddia ederek, Doktor Seda Kenanoğlu´nu darp etti. Sağlıkta yaşanılan şiddeti kınayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri, sağlıkta şiddetin en az Covıd-19 kadar tehlikeli olduğunu ifade etti.

Hopa ilçesinde yaşayan ve Covid-19 nedeniyle evinde karantinada olan K.Ç, 112'i arayarak rahatsızlığını belirtti. Ambulansla Hopa Devlet Hastanesi´ne getirilen K.Ç., nöbetçi Doktor Seda Kenanoğlu tarafından muayene edildi. Ancak kendisiyle yeterince ilgilenmediğini iddia eden K.Ç., "Bana bakmak zorundasın" diyerek, Doktor Seda Kenanoğlu´nun üzerine yürüdü ve kollarını tutarak sarstı. Bağırma seslerinin üzerine muayene odasına giren diğer doktor ve sağlık çalışanları da K.Ç. tarafından şiddete maruz kaldı.

Olayın ardından Doktor Kenanoğlu, K.Ç.´den şikâyetçi oldu. Covıd-19 teşhisi konulan K.Ç. ise polis gözetiminde karantinaya alındı. Karantina sürecinin ardından K.Ç. hakkında adli işlem yapılacağı belirtildi.

`SAĞLIKÇILAR, HER AN ŞİDDET TEHDİDİ ALTINDA´

Yaşanan şiddetin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri, Hopa Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösterdi. Basın açıklamasına, şiddete maruz kalan Doktor Seda Kenanoğlu da katıldı. Sendika adına açıklamayı okuyan Suat Çelik, "Tüm dünyada koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanları olağanüstü bir mücadele veriyor. Ancak tüm bunlara rağmen şiddete maruz kalıyorlar. Sağlıkta şiddet gündemimizin baş sıralarında kalmaya devam ediyor. Caydırıcılığı bulunmayan sağlıkta şiddeti önleme yasasına rağmen sağlık emekçileri şiddetin her türlüsüne maruz kalıyor. Pandemi gibi olağandışı bir dönemde insanüstü bir çaba ile görev yapan sağlık emekçileri, her an şiddet tehdidi altında görev yapmak zorunda kalıyoruz. Pandemi şartlarında yüksek risk taşıyan bir grup olmak yetmezmiş gibi bir de bu çalışma şartlarında şiddete maruz kalmak bizler için artık son nokta olmuştur. Pandemi şartlarında olağandışı hizmet verirken hastalık tanısı almış bir saldırgan tarafından şiddete maruz kalmak bizlere göstermiştir ki sağlıkta şiddet en az Covıd-19 kadar çözülmesi gereken bir sorundur" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Hopa HOPA (Artvin), (DHA)

2020-08-24



