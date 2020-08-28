Kaçkar Dağı'na '30 Ağustos' tırmanışı



Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA) RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı´nın karla kaplı zirvesine 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çıkan dağcılar, Türk bayrağını dalgalandırdı.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü´ne üye 19 sporcu, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Kaçkar Dağı´nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Karla kaplı dağın zirvesine ulaşan dağcılar, burada Türk bayrağını dalgalandırdı. Tırmanışın zorlu geçtiğini dile getiren Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Genel Başkanı Orhan Kozan, "Yusufeli ilçesinden Kaçkar Dağı´nın zirvesine çıktık. Ağustos ayında beklemediğimiz hava şartlarından dolayı zorlu bir tırmanış oldu. '30 Ağustos Zafer Tırmanışı' olarak bu etkinliği gerçekleştirdik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR

2020-08-28 11:22:24



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