Artvin’de İmece usulü fındık toplama etkinliği

Artvin’de Borçka Belediyesi tarafından ‘iyilik Bulaşıcıdır’ kampanyası kapsamında İmece usulü fındık toplama etkinliği düzenlendi. İlçede bir hayır severin Belediyeye bağışladığı fındık tarlasından elde edilen gelir, öğrencilere dağıtılacak.

Artvin’in Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan’ın başlattığı, “İyilik Bulaşıcıdır ” kampanyası hayırsever vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Borçka Belediye Sosyal Hizmetler tarafından yürütülen çalışma kapsamında hayırsever Remzi Ozan isimli iş adamı ilçeye bağlı Ambarlı Köyündeki yaklaşık 4 tonluk fındık bahçesindeki tüm hasadı Borçka Belediyesine bağışladı.

Bunun üzerine Belediye Başkanı bu yıl ilkini düzenledikleri bir etkinlik yaparak fındık bahçesinde bulunan hasadı İmece usulü topladı. Fındık bahçesine giden gönüllü belediye çalışanları ve vatandaşlar, akordeon eşliğinde hasat yaptı.

Belediye Başkan Vekili Nurhan Koçal burada yaptığı açıklamada, ”Toplumsal dayanışma örneğine vesile olan Belediye Başkanı Ercan Orhan’a ve iş adamı Remzi Ozan’a teşekkür dileklerimizi iletiyoruz. Fındık hasadıyla elde edilen gelirin, yardıma muhtaç öğrencilere para yardımı olarak dağıtılacak. Bu sayede hem toplumsal dayanışma örneğinin sergilenmiş, hem de öğrencilerimizin eğitimlerine bir nebzede olsa katkı sağlanmış olduk” ifadelerini yer verdi.

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