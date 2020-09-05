Artvin’deki orman yangını 3 gündür devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’deki orman yangını 3 gündür devam ediyor

İHA

Artvin’deki orman yangını 3 gündür devam ediyor

Artvin’de 2 Eylül Çarşamba günü öğlenden sonra ormanlık alanda çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor.
Artvin merkeze bağlı Sarıbudak köyü Boğaboynu mevkiinde 2 Eylül Çarşamba günün öğlenden sonra ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine yangının çıktığı alanın sarp kayalıklardan oluşması ve bölgeye araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler ve köy halkı yaklaşık üç saatlik yürüme sonrası bölgeye ulaşarak yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın 13 saatte kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma personelinin 24 saat nöbet tuttuğu yangın bölgesinde zaman zaman rüzgârın etkisiyle alevler büyüyor. İnsan gücüyle kontrol altında tutulan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında ilk belirlemelere göre ladin, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin'de ormanlık alanda çıkan yangında 4 hektar alan zarar gördü Yangın çıktı, ladin, köknar ve çam ağaçları alev alev yandı
YEREL HABERLER Artvin'de ormanlık alanda çıkan yangında 4 hektar ...
Yusufeli Barajı'nın inşaatında sona yaklaşılıyor Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 230 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 45 metre kaldı
YEREL HABERLER Yusufeli Barajı'nın inşaatında sona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X