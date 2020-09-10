Artvin’de Nopapeni Yaylası bulut deniziyle ziyaretçilerini büyülüyor

Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylası bulut deniziyle ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

İlçeye 33 km uzaklıkta bulunan ayrıca “Göğe Komşu Rotalar” projesi kapsamında ArhaviYusufeli Cip Safari rotası olarak tescillenen Nopapeni Yaylası eşsiz manzarasıyla güzergahı kullanan sürücüleri büyülüyor.

Doğu Kaçkar Dağları’nın en yüksek tepesi olan Marsis Dağı’nın da (Gül Dağı) bulunduğu ArhaviYusufeliFındıklı ilçeleri kesişme noktasındaki yayla her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Yöre halkı tarafından yaylacılık faaliyetlerinin devam ettiği bölge, doğal güzelliğiyle doğaseverlerin yanı sıra amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarına da birbirinden farklı olanaklar sunuyor.

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