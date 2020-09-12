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Maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

İHA

Maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Artvin'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, MurgulDamar yolunun 3. kilometresinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen 08 YC 292 plakalı maden işçilerini taşıyan otobüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs içinde bulunan Mehmet Kaynar (45) olay yerinde hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar Murgul ve Borçka Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Murgul Kaymakamı Kemal Balaban kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. Kısa sürede kaza yerine oluşan emniyet ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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