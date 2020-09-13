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Yusufeli Barajı'nda dev araçlar vinçle havadan taşınıyor

DHA

Yusufeli Barajı'nda dev araçlar vinçle havadan taşınıyor


Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'de Çoruh Nehri'nde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nda çalışmalar devam ediyor. Baraj inşaatında kullanılan tonluk iş makineleri, yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemi ile havadan taşınıyor.
Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden Artvin´deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı devam ediyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nda, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye´nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 229 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Çalışmaların devam ettiği şantiye sahasında dev iş makineleri için de özel bir sistem kuruldu. Yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemiyle, tonluk iş makineleri, havadan taşınıyor.
'3 MİLYON 600 BİN METREKÜP BETON DÖKÜLDÜ'
Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Devlet Su İşleri (DSİ) Yusufeli Barajı Şube Müdürü Sezai Yıldız, "Pandemi kararları kapsamında inşaat sahamızda önlemler alarak, 24 saat esasına göre 4 bin personelle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an 229 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 3 milyon 600 bin metreküp beton dökmüş durumdayız. Proje tamamlandığında 4 milyon 100 bin metreküp beton dökülmüş olacağız. Gövde imalatımızı yılsonu itibariyle bitirmeyi planlıyoruz. Gövde betonuyla birlikte enerji yapılarındaki santral binası, enerji tüneli imalatları da 24 saat esasına göre devam ediyor. Barajın tüm üniteleri ile birlikte 2021´in yılının 4´üncü ayında bitirilmesi planlanıyor. Herhangi bir aksaklığa meydan vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
'ÜLKE EKONOMİSİNE 1,5 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK'
İnşaat sahasında görevli Endüstri ve İnşaat Mühendisi Nihan Akkaya, "Yusufeli Barajı, 275 metre yüksekliği ve 4 milyon metreküp beton hacmiyle tamamlandığında Türkiye´nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak. Şu an 229 metre yükseklikte olan Yusufeli Barajı, faaliyete geçince ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Baraj sahası, jeolojik ve topografik yapısı gereği üstün mühendislik teknolojileri gerekliliğini de beraberinde getiriyor. Projede 30 kadın görev alıyor. Bu muazzam projede görevlerimizi yerine getirmek adına çalışıyoruz. Bu kadar büyük bir projede yer aldığımız için gurur duyuyoruz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2020-09-13 11:06:14

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