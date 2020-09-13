Murgul´da, maden işçilerinin otobüsünün devrildiği kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murgul´da, maden işçilerinin otobüsünün devrildiği kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

DHA

Murgul´da, maden işçilerinin otobüsünün devrildiği kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı


Nurbay USTA/MURGUL (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrildiği kazada, ağır yaralanan maden işçisi Kenan Lakerta (39), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada, yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselirken, diğer 9 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Kaza, dün, 16.30 sıralarında Murgul-Damar yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi.  Erdal A. idaresindeki maden işçilerini taşıyan 08 YC 292 plakalı otobüs, sürüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaynar (45) olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Artvin, Murgul ve Borçka Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.
KAZADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Tedaviye alınan yaralılardan maden işçisi Kenan Lakerta (39), kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi´nde sabah saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselirken, 2´si ağır diğer 9 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Kazayla ilgili, soruşturma sürüyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Murgul Nurbay USTA
2020-09-13 11:42:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yusufeli Barajı'nda dev araçlar vinçle havadan taşınıyor
YEREL HABERLER Yusufeli Barajı'nda dev araçlar vinçle havadan ...
Vali Doruk, kazada yaralanan maden işçilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Doruk, kazada yaralanan maden işçilerini ziyaret ...
Maden işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Maden işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 10 ...
Maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER Maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 10 ...
Maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
YEREL HABERLER Maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 16 ...
Artvin'in Borçka ilçesinin iki köyü karantina alındı
YEREL HABERLER Artvin'in Borçka ilçesinin iki köyü karantina alındı
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızının kilosu 700 liradan satılıyor Balla karıştırıldığı zaman şifa oluyor
YEREL HABERLER Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla ...
Karantinada olan belediye başkanı bağlamasıyla konser verdi
YEREL HABERLER Karantinada olan belediye başkanı bağlamasıyla konser ...
İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba ...
Artvin’de taşkın kontrolü çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Artvin’de taşkın kontrolü çalışmaları devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X