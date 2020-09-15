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Artvin Valisi Doruk il genelinde vakaların en fazla olduğu Borçka ilçesinde sokakta maske denetimine çıktı

İHA

Artvin Valisi Doruk il genelinde vakaların en fazla olduğu Borçka ilçesinde sokakta maske denetimine çıktı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, il genelinde vakaların en fazla olduğu Borçka ilçesinde sokakta maske denetimine çıktı, vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.
Artvin’in Borçka içesinde yapılan denetimlere, Vali Yılmaz Doruk, Borçka Kaymakam vekili Kemal Balaban, Jandarma Alay Komutanı kıdemli Albay Mustafa Kılınç ve Emniyet Müdürü Sınan Ergen katıldı.
Vali Yılmaz Doruk, Korona virüs denetimleri kapsamında, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetleyerek uyarılarda bulundu. İşletme çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Doruk, virüsün artık şehir dışından değil, yakınlarımızdan geldiğini ifade ederek, sosyal mesafenin korunması maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.
Vali Doruk yaptığı açıklamada ”Ülkede vakaların artması ile Artvin ilinde de vakalar arttı. Artvin bu süreçte en başarılı illerden biri idi şimdi ise geldiğimiz noktada kayda değer bir vaka artışı var. Artvin’in ölçüleri üzerinde kaçınılmaz vaka artışı var. Artışta Borçka ilçesi önde gidiyor. Borçkalı vatandaşımıza, ön görülen tedbirlere uymalarını istiyoruz. Bu aralar yakın teması ve komşuluk ilişkilerini bırakacağız. Kapalı alanlardaki organizasyonları bir süreliğine askıya alacağız. Bu gidişin başka türlü üstesinden gelemeyiz. Borçka ilçesine büyük iş düşüyor. Artvin genelinde vakanın en çok yayıldığı ilçe inşallah kısa sürede önlemlerimizle önüne geçeriz,”ifadesi ile ilçeden ayrıldı.
Denetim esnasında ise bir çay ocağı önünde maskesiz tavla oynayanlara para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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