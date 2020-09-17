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Yapılacak baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli'nde kamulaştırmalar başladı Kamulaştırılan konut sahipleri geçici konutlara taşınma işlemine başladı

İHA

Yapılacak baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli'nde kamulaştırmalar başladı Kamulaştırılan konut sahipleri geçici konutlara taşınma işlemine başladı

Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle suları altında kalacak olan ilçenin yeni yerleşim yeri bağlantı yollarının çalışmalar devam ediyor. Sular altında kalacak olan ilçenin hemen üzerinden geçecek olan ve ulaşımı sağlayacak viyadüğün kurulacağı ayakların bulunan evler kamulaştırıldı. Kamulaştırma kapsamında evlerini boşaltan vatandaşlar geçici süreyle DSİ tarafından hazırlanan prefabrik evlere yerleştirildi.
Mevcut ilçe merkezinden üzerinde 154 metre yüksekliği ve 690 uzunluğuyla iki yakayı birleştirecek viyadük inşaatı nedeniyle DSİ Bölge Müdürlüğünce viyadük ayaklarının konuşlandırılacağı yerdeki binalar kamulaştırıldı.

60 konut, 10 esnaf taşıma işlemine başladı
Kamulaştırılan bölgedeki konutlarda yaşayan vatandaşları iskan etmek için DSİ Bölge Müdürlüğünce ilçe merkezindeki İspir Yolu üzerinde 90 civarında prefabrik konut oluşturuldu. Prefabrik konutlara yerleşen vatandaşları ziyaret eden Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.
Aytekin, tüm yönleriyle 21. yüzyılın en modern ilçesi olarak inşa edilen yeni Yusufeli yerleşim yerinin bağlantı yolunun mevcut ilçenin üzerinden geçen özel bir viyadükle sağlandığını söyledi.
Aytekin, “Bu viyadük 690 metre uzunluğunda, 154 metre yüksekliğinde ilçeye ikiye ayıran bir viyadük. Bu viyadüğün altında 10 esnafımız, 10 civarında depo, 60 civarında da konut sahibi hemşehrilerimiz var. Viyadüğün yeni yerleşim yeriyle eş zamanlı yapılabilmesi için, viyadüğün altındaki vatandaşlarımızın iskanları söz konusuydu. Konuyla ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü 90 civarında prefabrik konut yaparak, viyadüğün yapımı esnasında risk altında risk altında bulunacak bütün evleri prefabrik yapılara taşımaya başladı. Şuan itibarıyla da bu taşınma yüzde 60 oranında gerçekleşmiş durumda” dedi.
Vatandaşların yerleştikleri prefabrik evleri gezerek son durumu yerinde incelediğini kaydeden Aytekin, “İnsanlarımız büyük oranda memnun. Bu süreç insanlarımız içinde bizim içinde zor bir süreç. Sonuçta evini taşınıyor. Yıllardır dişinizden tırnağınızdan artırarak yaptığınız evlerinizden bahçenizden çıkarak yapay yeni alanlara taşınıyorsunuz. Devletimiz büyük gücüyle sosyal devlet anlayışı ile dünkünden daha güzel mekanları inşa etme konusunda da iddialı. Bunu burada gördük. İnsanlarımız memnunlar. Yeni yerleşim yerinin yapılmasıyla insanlarımız kalıcı konutlarına taşınmış olacak. Şuan itibarıyla 60 vatandaşımız geçici konutlara taşınmak durumda. Viyadüğün altındaki alanda bazı kamu kurumlarının lojmanları vardı. O lojmanlarda buraya taşındı. Lojmanlarda kalan vatandaşlarımızla birlikte bu sayı 90’ı buluyor” diye konuştu.

Prefabrik konutlara kira ödemeyecekler
Geçici prefabrik konutların 3 artı 1 şeklinde 90 metre kare olarak inşa edildiğini kaydeden Aytekin, “Bu yapıları gezdiğimizde insanlarımızın yaşam alışkanlığına uygun yapılar olarak yapıldığını gördük. İnsanlarımız burada kira ödemeden kalacak. Buraya taşınan vatandaşlarımızın diğer özelliği de yeni yerleşim yerinde konut hak sahipleri. Bu vatandaşlarımız yeni yerleşim yerindeki evlerine 5 yıl ödemesiz 15 yıl faizsiz geri ödemeli bir sistemle sahip olacak. Yeni yerleşim yerinde 2 bin 257 konut, kamu yapılarından da yüzde 40 civarında kamu yapısı ihale edilerek yapımı büyük oranda tamamlanmak üzere. Önümüzde ki iki sene çok daha hararetli bir inşaat süreci var. Peyzaj park bahçe gibi düzenlemelerde bunun üzerine yapılacak inşallah. İçme suyu, bağlantı yolları, üst yapılar gibi tüm alanlarda yoğun bir çalışma devam ediyor. Hedef 2022’nin başlarında yetiştirilmesi. Ben herşeye rağmen '2023’te yeni yerleşim yerinde oluruz' diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Geçici prefabrik konutlara taşınan Süleyman Sağır evlerinin yapımına başlanan viyadüğün altında olması dolayısıyla kamulaştırıldığını söyledi.
Evini boşaltarak yeni prefabrik evine taşındığını kaydeden Sağır, “11 yıl oturduğum evimden çıkarak buraya geldim. Devletimiz bizler için geçici olarak burasını yapmış. Bazı eksikleri olsa da güzel olmuş. Sonuçta geçici konutlar bunlar. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Kiracı olarak ev sahibi olduk. İki senelikte olsa kiradan kurtulduk” şeklinde konuştu.
Yine prefabrik evlere taşınan Süleyman Sağır, oturduğu evin inşasına başlanan viyadüğün altında olması nedeniyle orasını boşaltarak prefabrik evlere taşındığını söyledi.
Sağır, ”Eski evimizde köprü ayağı olduğu için bizi buraya taşıdılar. Geçici evimize yavaş yavaş yerleşiyoruz. DSİ viyadük ayağının olduğu alandaki evleri tespit etti ve oradaki her bir aile için prefabrik ev yaptı. Süreç sonunda da bizler oturduğumuz evleri boşaltarak prefabrik evlere taşındık” ifadelerine yer verdi

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