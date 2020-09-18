Artvin’de ilkokul öğrencilerine yönelik Covid-19 tedbirlerini konu alan çizgi film hazırlandı

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 20202021 eğitim öğretim yılı öncesi, ilkokul öğrencilerine Korona virüse karşı alınması gerek tedbirleri öğretmek amaçlı eğitici bir çizgi film hazırladı. Öğretmen ve öğrencilerin seslendirdiği “virüse yok müsaade” adlı çizgi filmde hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları konu alındı.

Covid19 nedeniyle uzun süre kapalı olan okullar 21 Eylül Pazartesi günü açılması planlanıyor. Eğitim öğretim yılı öncesi Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullardaki hazırlıklarını tamamladı.

Bunun yanı sıra Artvin’de bulunan bir grup öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilkokul öğrencilerine yönelik eğitici çizgi film hazırladı. “Virüse yok müsaade” isimli bir çizgi filmde, okullardaki yeni düzenlemeler ve uyulması gereken kuralları anlatan, maske, hijyen, mesafe kurallarının işlendi.

Çizgi film senaryosu Rehber Öğretmen Canan Güngüt tarafından hazırlanırken, şarkı sözleri Müzik Öğretmeni Sercan Genç, beste ve düzenleme Ferhat Kıraslan şarkılar ise, müzik öğretmeni Gözde Küçükler tarafından seslendirildi. İlde bulunan bütün okullara gönderilen çizgi filmler, okullarda bulunan televizyonlar ve ekranlarda dönem dönem yayınlanacak.

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