Arhavi açıklarındaki hortum kamerada

ARHAVİ (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Arhavi ilçesinde sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, endişe yarattı.
Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Arhavi ilçesinde, etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Arhavi
2020-09-19 12:23:16
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