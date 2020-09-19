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CHP´li İnce: Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatlarıdır

DHA

CHP´li İnce: Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatlarıdır


Muhammet KAÇARSelçuk BAŞARNurullah CABRİ/ARTVİN, (DHA)CHP´li Muharrem İnce, `Memleket Hareketi' gezileri kapsamında geldiği Artvin´de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği´nin kapatılmasına yönelik çağrısına ilişkin "Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatlarıdır. Memleketin akıllı evlatlarının üzerinden elini çek. Onlar biz ölmeyelim diye ölüyorlar" dedi.
CHP´li Muharrem İnce, `Memleket Hareketi´ gezileri kapsamında Karadeniz ziyaretleri için dün akşam saatlerinde Trabzon´a geldi. Üzerinde `Memleket Hareketi´ yazılı otobüsle Trabzon´dan ayrılan İnce, geldiği Artvin´in Borçka ilçesinde vatandaşlar tarafından karşılandı. İnce, beraberinde eşi Ülkü İnce ve hareketin kurucuları arasında yer alan bazı isimlerle ilçede dolaşarak vatandaşları da selamladı. Daha sonra esnafı ziyaret eden İnce, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske uyarılarında da bulundu.
Borçka´nın 34 yıl önce öğretmen olarak ilk görev yeri olduğunu hatırlatan İnce, "1986'nın 22 Kasım'ında Rahmetli babamın kullandığı kamyonla 30 saat süren bir yolculuktan sonra sabah ezanı okunuyordu şu köşeye geldiğimizde. 3 aylık bir bebeğimiz vardı. Çok zor bir yolculuktu. Karşıda bir evde oturduk iki buçuk yıl. Sonra geçim sıkıntısından istifa ettim. Dershanecilik yapmaya mecbur kaldım. 34 yıl sonra aynı şehre geldim. Anılarım canlandı. Burada iki buçuk yıl çok zor geçindim. Ama şunu söyleyeyim. Bir insan bir yerde görev yapar da hiç mi kötü anısı olmaz? Hiçbir kötü anım yok burada. Öğrencilerim yardım ederdi, Belediye başkanı yardım ederdi, vatandaş yardım ederdi. Yaşımız çok ufaktı, bebekle ilgili sıkıntılarımız olurdu, komşumuz Naime Abla vardı. Sanki teyzemiz, ablamız gibiydi. Fırıncı da, manav da, öğrenci de veli de herkes yardım ederdi" dedi.
`ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜRETMEK İSTİYORUZ´
Memleketin sorunlarını yerinde görüp çözüm önerileri üretmeyi istediklerini kaydeden İnce, "Dışarıdan gelen memurlara karşı Borçkalıların olağanüstü bir misafirperverliği vardı. Sadece bizim sıkıntımız aldığımız maaşla ilgiliydi. Tek maaşla hatırlıyorum bilet parası bulamadığımı. Anneme telefon açtım 'bana yol parası gönder bilet parası bulamıyorum' diye. Şubat tatiline öyle gittiğimi hatırlıyorum. Tekrar 34 yıl sonra burada memleket hareketinin kurucuları ile birlikte dolaşıyoruz. Memleketin sorunlarını yerinde görmek istiyoruz. Çözüm önerileri üretmek istiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin en yoksul bölgelerinden birisi burası, Doğu Karadeniz, Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane. Türkiye'de açlık sınırı 2300 lira. Ama bu bölgede kişi başına gelir ortalama 2237 lira. İşte Türkiye'yi Bu derin yoksulluktan kurtarmak için, Türkiye'yi başı dik onurlu bir ülke yapmak için yollardayız" diye konuştu.
MHP LİDERİ BAHÇELİ´YE ÇAĞRI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği´nin kapatılmasına yönelik çağrısına ilişkin konuşan İnce, şunları söyledi:
"Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatlarıdır. Memleketin akıllı evlatlarının üzerinden elini çek. Onlar biz ölmeyelim diye ölüyorlar. Onlar çoluk çocuğunu evde bırakıp bizi iyileştirmek, bizi yaşatmak için ölüyorlar. Tıp fakültesine yüksek topuklu arkasına basılmış ayakkabı ile girilmez. Tıp fakültesine yüksek puanlı sınav belgesi ile girilir. Sayın Bahçeli bu memleketin akıllı çocuklarını daha fazla üzme."DHA-Politika Türkiye-Artvin
2020-09-19 13:08:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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