Su kanalına düşen geyik kurtarıldı

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Arzu ERBAŞ/ARHAVİ (Artvin) ,(DHA)-ARTVİN´in Arhavi ilçesinde düştüğü su kanalında mahsur kalan geyik, zabıta ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aehavi ilçesi Aşağı Hacılar Mahallesi´nde bulunan su kanalına düşen geyiği görenler, belediyeyi aradı. Hemen bölgeye gelen Arhavi Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve zabıta ekipleri, geyiği kurtarmak için çalışma başlattı. Su kanalına inen 2 görevli, sessizce yaklaşıp, geyiği yakaladı. Ardından da bir örtüyle sarıp, yukarı çıkarıldı. Geyik, Doğa Koruma Milli Park ekiplerine teslim edildi.

Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Arhavi Arzu ERBAŞ

2020-09-19 14:29:17



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