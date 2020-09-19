Su kanalına düşen geyik kurtarıldı

Arzu ERBAŞ/ARHAVİ (Artvin) ,(DHA)-ARTVİN´in Arhavi ilçesinde düştüğü su kanalında mahsur kalan geyik, zabıta ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aehavi ilçesi Aşağı Hacılar Mahallesi´nde bulunan su kanalına düşen geyiği görenler, belediyeyi aradı. Hemen bölgeye gelen Arhavi Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve zabıta ekipleri, geyiği kurtarmak için çalışma başlattı. Su kanalına inen 2 görevli, sessizce yaklaşıp, geyiği yakaladı. Ardından da bir örtüyle sarıp, yukarı çıkarıldı. Geyik, Doğa Koruma Milli Park ekiplerine teslim edildi.
Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Arhavi Arzu ERBAŞ
2020-09-19 14:29:17
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