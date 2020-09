Artvinli yazar evini fotoğraf müzesine çevirdi Her karesinin bir hikayesi olan 3 bin fotoğrafı ziyaretçilerin beğenisine sunuyor

Artvinli yazar Mehmet Özaydın, yıllarca biriktirdiği fotoğrafları evinde sergiliyor. Evinin bütün duvarlarını sakladığı fotoğraflarla süsleyen Özaydın, her karesinin bir hikayesi olan 3 bin fotoğrafı ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Artvin merkezde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Özaydın, 18792020 yılları arsında çektiği yada temin ettiği 3 bin fotoğrafı, 2 odası bulunan 60 metrekarelik evinde sergiliyor. Evinin bütün duvarlarına fotoğrafları tek tek yapıştıran Özaydın, her karesinde farklı bir hikayenin bulunan fotoğrafların yer aldığı evini müzeye çevirdi.

Geçmişe ışık tutan fotoğraf müzesinde, bir yanda halk ozanları, folklor ekipleri futbolcular, diğer yanda köy hayatıyla yem yeşil yaylalar yer alıyor. Geçmişi bin 800 yıllara uzanan tarihi belge niteliğindeki fotoğraf müzesi, 2 yıldır ziyaretçileriyle buluşuyor. Pandemi nedeniyle dönem dönem ziyarete açılan müzede, aynı zamanda tarihi eserlerin ahşap maketleri yer alıyor.



Evinin duvarlarına özenle seçtiği fotoğrafları yapıştırdı

Uzun süre Artvin dışında yaşayan Mehmet Özaydın, gurbet yıllarında memleket sevdasıyla yaşadı. Artvin’in tarihi ve kültürü üzerine notlar kaleme aldı. Birikimlerini derleyerek, 6 ciltten oluşan Artvin ansiklopediyi okuyucularıyla buluşturdu.

Birçok kütüphane gezip iki yıl boyunca Osmanlı arşivlerini inceledi. Bir yandan da fotoğraf biriktirdi. 2 yıl önce Artvin’e yerleşen yazar, evinin duvarlarını özenle seçtiği fotoğraflarla süsledi.

Eşini 15 yıl önce kaybeden Özaydın, "Hayata tutunmak için bir hamle yaptım ve başardım" dedi. Her sabah bütün fotoğrafları tek tek incelediğini belirten Özaydın, ”Hepsinin bir hikayesi var. Bugün elimde 5 bine yakın fotoğraf bulunuyor. Bunun 3 bini evimin duvarlarında asılı. Hepsi Artvin’le ilgili. Özellikle çocuklar için önemli bir sergi. Nereden geldiklerini, yaşadıkları yerlerin eski hallerini, köyleri yaylaları burada mevcut. Ben memleketini sevenlerden biriyim. Herkes sevdiğini söylüyor, ama benimki çok daha farklı. Geçmişte yaşananlar ailelerle ilgili, düğünlerle ilgili, hiçbir şeyin unutulmamasını amaçlıyorum. Fotoğraflarımı sergileyeceğim bir yer istiyorum. İnsanların rahatça gezip gelebilecekleri bir yer” ifadelerini kullandı.

