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Çocuklara pandemi tedbirleri çizgi filmle anlatılıyor

DHA

Çocuklara pandemi tedbirleri çizgi filmle anlatılıyor


Hakan AYDIN/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de öğretmenler tarafından, ders başı yapan ilkokul öğrencilerine yönelik koronavirüs tedbirlerini öğretmek amacıyla hazırlanan eğitici çizgi film, kısa sürede 1 milyonun üzerinde kişi tarafından izlendi. Öğretmen ve öğrencilerin seslendirdiği, hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarının vurgulandığı `virüse yok müsaade´ adlı çizgi film, yüz yüze eğitime başlayan çocukların da ilgi odağı olup, öğrencilerin kurallara uymaları amaçlanıyor.
Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesi, ilkokul öğrencilerine koronavirüse karşı alınması gerek tedbirleri öğretmek amacıyla eğitici bir çizgi film hazırladı. Öğretmen ve öğrencilerin seslendirdiği, hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarının vurgulandığı `virüse yok müsaade´ adlı çizgi film, kısa sürede 1 milyonun üzerinde kişi tarafından izlendi. Senaryosu rehber öğretmen Canan Güngüt tarafından hazırlanan, şarkı sözlerini müzik öğretmeni Sercan Genç´in yazdığı, beste ve düzenlemesi Ferhat Kıraslan´a ait, şarkıları ise müzik öğretmeni Gözde Küçükler tarafından seslendirilen çizgi filmde; okullardaki yeni düzenlemelerin yanı sıra uyulması gereken kuralları anlatılıp, maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarının önemine vurgu yapılıyor. Sosyal medyanın yanı sıra kentteki tüm okullara da gönderilen film, okullardaki televizyon ve ekranlarda da yayımlanıyor. Öğrenciler sınıflarındaki sıralarında ekrana yansıtılan çizgi filmi ilgiyle izliyor.
`AMACIMIZ HASIL OLDU´
Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, da ziyaret ettiği okulda, öğrencilerle bir araya gelip, çizgi filmini izledi. Acar, "Gördüğünüz gibi okulumuz ve sınıflarımız pırıl pırıl ve kademeli olarak seyreltilmiş olarak çocuklarımızı okullarımızla buluşturduk. Bütün bu fiziksel hijyen çalışmalarımızın yanı sıra biz ailelerimizle ve çocuklarımızla empati yaparak, Çocuklarımıza bu virüsten korunmayı nasıl daha iyi anlatırız diye il milli eğitim müdürlüğümüz ARGE ekibi ile yaptığımız fikir alışverişlerinin sonucu bir çizgi film hazırlamaya karar verdik. İzlediğimiz bu çizgi filmin senaryosu bir öğretmenimiz tarafından yazıldı. Kurgusu bizim tarafımızdan yapıldı. Sadece son canlandırma kısmı konusunda destek aldık. Bütün çocuklarımızın faydalanması için sosyal medya hesaplarımızdan çeşitli basın kuruluşlarıyla çizgi filmi paylaştık. Yayınladığımız 6 gün oldu; kısa sürede 1 milyonun üzerinde insana erişildi. Sadece bizim hesaplarımız üzerinden 4 binin üzerinde paylaşım var. Bu sayının daha da yüksek olduğunu düşünmekteyiz. Amacımız sanki hasıl oldu gibi düşünmekteyiz" dedi.
VELİLERİMİZİN İÇİ RAHAT OLSUN´
Okulları salgın tedbirleri kapsamında en hijyenin hale getirmek için titiz çalışmalar yaptıklarını anlatan ve velilerin içinin rahat olmasını kaydeden Acar, "Gördüğünüz gibi çocuklarımız çok dikkatli izlediler zannediyoruz onların anlayabileceği seviyede bir çalışma oldu. Çocuklarımıza, virüsle nasıl mücadele edilebileceğini çizgi filmle anlatmaya çalıştık. Çalışmamız bütün ülke çocuklarının da beklediğimiz yankı buldu gibi düşünüyoruz ne mutlu bize ki çocuklarımıza pandemi ile mücadele konusunda bir çalışmanın altına ekip olarak imza attık. Çalışmamız bütün ülke çocuklarında beklediğimiz yankıyı bulduğunu düşünüyoruz. Yani kamuoyunu rahatlatma adına söylüyorum; velilerimizin içi rahat olsun biz Artvin il milli eğitim müdürlüğü olarak çocuklarımızı bu süreçte en hijyenik ortamlarda sağlıklı eğitim ortamlarında eğitimlerini sürdürebilmeleri için her türlü hazırlıkları yapıyoruz" diye konuştu.DHA-Eğitim Türkiye-Artvin Hakan AYDIN/ARTVİN,(DHA)
2020-09-24 14:30:48

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