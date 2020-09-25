Yusufeli'nde sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, etkili olan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı ev, iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
İlçede akşam saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçedeki bazı köy karayollarındaki ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar da yolda kaldı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi. İlçede bir süre elektrik kesintisi de yaşandı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2020-09-25 20:03:25
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