Yusufeli'nde sağanak etkili oldu, yollar göle döndü



Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, etkili olan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı ev, iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

İlçede akşam saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçedeki bazı köy karayollarındaki ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar da yolda kaldı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi. İlçede bir süre elektrik kesintisi de yaşandı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2020-09-25 20:03:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.