Artvin’de yıldırım geceyi böyle aydınlandı

Artvin’in Arhavi ilçesinde yıldırımın düşme anları cem telefonu kamerası ile fotoğraflandı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası özellikle deniz üzerinden çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. İlçe merkezine yakın dağlık alana ve denize düşen yıldırım cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.